Роналду возвращается в Европу? Появились сенсационные данные о революции в Лиге чемпионов

Федерация футбола Саудовской Аравии (AFC) намерена добиться включения победителя национального чемпионата страны в состав участников европейской Лиги чемпионов. Арабские функционеры хотели бы, чтобы их представитель появился в турнире уже в сезоне 2024/25.

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Об этом сообщает авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport. Ожидается, что в ближайшее время AFC сделает предложение Европейскому футбольному союзу (УЕФА) с предложением дать аравийскому чемпиону wild card для участия в самом престижном международном клубном турнире. Таким образом, Криштиану Роналду или Неймар могут вернуться в Европу.

Руководители AFC уверены, что старт в Лиге чемпионов поможет местным клубам приобрести еще больший международный престиж, а также научится конкурировать с лучшими клубами Европы. Кроме того, функционеры надеются получить опыт организации соревнований на самом высоком уровне.

Отметим, что начиная с сезона 2024/25, УЕФА существенно изменит формат проведения Лиги чемпионов. На групповом этапе примут участие не 32 команды, как сейчас, а на четыре больше. Соперники не будут разбиты на группы, а станут соревноваться по швейцарской системе и проведуть по пять матчей дома и на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый бразильский футболист Неймар перешел из французского ПСЖ в "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии и установил мировой рекорд.

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