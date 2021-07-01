Появилось печальное новое видео "Донбасс Арены"

Прилегающая территория возле донецкого стадиона "Донбасс Арена" выглядит очень запущенной. Местная жительница Анастасия Карандеева у себя в TikTok выложила свежее видео с видами легендарного спорткомплекса.

В кадре видно, что за газонами никто не следит и пространство возле стадиона очень неухожено и больше похожа на обычное поле.

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"Заросшая "Донбасс Арена". Ребята, это просто жесть. Видел бы это Ринат Леонидович. Заплакал бы. Трава, как в заброшенных полях. В общем, печально все. А раньше тут была только газонная трава, подстриженная. Было все красиво, ухожено. А теперь так все заросло", – комментирует за кадром автор.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как выглядит "Донбасс Арена" в июне 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад известный в прошлом игрок "Шахтера" Виталий Виценец сфотографировался на фоне "Донбасс Арены", а также заглянул внутрь стадиона.

На кадрах видно, что поле арены находится в отличном состоянии. Трава выглядит ухоженной и нет намека на то запустение, которое было в начале года.

В июле прошлого года блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.