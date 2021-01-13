Ушедший из штаба Луческу тренер рассказал, как румын видит игру "Динамо"

Экс-помощник Мирчи Луческу, который в начале 2021 года объявил о расторжении контракта с "Динамо", Диего Лонго заявил, что румынский наставник хочет поставить киевлянам игру, основанную на контроле мяча.

Итальянец выразил надежду, что болельщики с первых матчей увидели изменения в том, как ведут себя на поле футболисты столичного клуба. По его мнению, команде Луческу удалось улучшить менталитет "динамовцев" и вселить в них уверенность.

"Надеюсь, болельщики с первых матчей увидели разницу между нашим подходом к игре и тем, что было еще в прошлом сезоне. Также, мне кажется, что мы улучшили менталитет игроков. Луческу любит, чтобы команда играла с позиции силы, постоянно контролировала происходящее на футбольном поле, владея мячом. Иногда это давалось тяжело, но Мирча вселяет уверенность в футболистов", – рассказал Лонго в интервью изданию Football.ua.

Еще одной сильной стороной Мистера итальянец считает то, как румынский специалист детально изучает соперников, чтобы выделить их слабые стороны и воспользоваться ими.

"Помимо этого он хорошо изучает соперников перед каждой игрой, работает над нашей организацией игры накануне матчей. Луческу определяет слабые стороны соперника, а также, что самое главное, как нам ими воспользоваться, чтобы победить. Когда мы готовимся к играм, а также и к тренировкам, его опыт имеет определяющее значение. "Инструменты" Мистера для достижения результата – это опыт, организация и подготовка к матчам, а также изучение соперника", – добавил Лонго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он назвал ключевые отличия между работой Луческу и двух экс-тренеров "Динамо" – Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко.