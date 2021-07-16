УПЛ 2021/22: букмекеры назвали фаворита на победу в чемпионате Украины

"Шахтер" является небольшим фаворитом на победу в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Чуть меньше шансов букмекеры дают "Динамо".

Спортивные аналитики оценили вероятность победы "горняков" в УПЛ коэффициентом 1,80, а возможный триумф киевлян – котировкой 2,10. Против чемпионства двух грандов нашей страны можно поставить за 1,95 и 1,69, соответственно.

Третьим фаворитом первенства Украины является луганская "Заря". Вероятность итогового успеха подопечных Виктора Скрипника оценивается показателем 31,00.

Спортивные аналитики не верят в победу других команд в УПЛ. По их мнению, лучшие шансы на триумф среди оставшихся клубов имеет черниговская "Десна" – коэффициент 80,00.

Видео дня

Напомним, что первый тур нынешнего сезона украинской Премьер-лиги состоится 23-26 июля. В первенстве нашей страны примут участие 16 команд, что на 2 больше, чем в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам УПЛ 2020/21 "Минай" занял последнее место и должен был вылететь в Первую лигу, но донецкий "Олимпик" снялся с соревнований, позволив команде из Закарпатской области остаться в элите.