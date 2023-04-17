Умер знаменитый футболист 'Динамо' и сборной Украины

В Киеве на 51-м году жизни скончался знаменитый футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко. Уроженец Запорожья провел за "бело-синих" свыше 120 матчей в национальном первенстве.

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Об этом информирует Telegram-канал "Бомбардир". Причины смерти экс-полузащитника не называются. Воспитанник школы запорожского "Металлурга" провел в составе "Динамо" шесть сезонов и шесть раз становился чемпионом Украины. В его активе три Кубка Украины и один раз победил на Кубке Содружества.

Шкапенко забил 39 голов в чемпионатах Украины. Самым знаменитым забитым мячом в исполнении Павла стал точный удар в ворота каталонской "Барселоны" в Лиге чемпионов 93/94. Тогда благодаря голам Шкапенко и Леоненко киевляне добыли сенсационную победу 3:1.

Также знаменитый футболист сыграл 10 поединков в составе сборной Украины. В конце 90-х Шкапенко отправился выступать в Россию, где он защищал цвета "Уралана", "Торпедо", "Шинника", "Томи" и "Кубани".

В последнее время динамовец не имел отношения к профессиональному футболу, а помогал супруге в бизнесе с недвижимостью. У него остались две дочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о болезни, которая может стоить ему продолжения карьеры.

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