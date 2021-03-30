У вівторок, 30 березня, помер віцепрезидент "Динамо" з питань будівництва Михайло Петрошенко. Йому було 80 років.

Підтвердження цієї інформації з'явилося на офіційному сайті киян. Президент команди Ігор Суркіс висловив співчуття його рідним і близьким.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Михайла Тимофійовича Петрошенка, висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким. Життєвий шлях Михайла Тимофійовича став зразком для цілих поколінь наших співвітчизників. Михайло Петрошенко професійно і відповідально виконував свою місію – брав участь у розбудові української держави та нашого клубу. Михайло Тимофійович був професіоналом найвищого рівня і людиною з великої літери. Його цілеспрямованість, мудрість і порядність багато років служили на благо України та київському "Динамо". Світла пам'ять про Михайла Тимофійовича назавжди залишиться в наших серцях", – заявив Суркіс-молодший.

Зазначимо, що в київському клубі Петрошенко працював ще з часів СРСР. Він був абсолютно непублічною персоною й рідко з'являвся на публіці та фотографіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий футболіст із легендарного складу "Динамо".