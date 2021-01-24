Умер брат Рината Ахметова

На 60-м году жизни умер Игорь Ахметов, старший брат бизнесмена Рината Ахметова.

Как сообщается на сайте ФК "Шахтер", клуб выражает глубокие соболезнования семье Ахметова в связи с непоправимой утратой.

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер", – говорится в сообщении.

Известно, что Игорь Ахметов, как и его отец, работал в шахте, из-за чего получил тяжелое профессиональное заболевание, которое вынудило его оставить работу.

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