Умер лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу и чемпион мира

Легендарный футболист "Тоттенхэма" и сборной Англии Джимми Гривз умер в возрасте 81 года. Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги (357 голов) и чемпион мира 1966 года несколько лет боролся с последствиями инсульта.

Гривз был одним из самых результативных нападающих, которых когда-либо видел английский и мировой футбол.

"Мы очень опечалены, узнав о кончине великого Джимми Гривза. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джимми в это печальное время. Покойся с миром, Джимми", – говорится в заявлении "Шпор".

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Terribly sad news that Jimmy Greaves has died. Quite possibly the greatest striker this country has ever produced. A truly magnificent footballer who was at home both in the box and on the box. A charismatic, knowledgeable, witty and warm man. A giant of the sport. #ripGreavsie — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) September 19, 2021

Джеймс Питер Гривз родился 20 февраля 1940 года в семье машиниста метро в Мэнор-парке, Восточный Лондон. Уже подростком он демонстрировал сенсационные результаты в "Челси" и был одним из первых англичан, перешедших в зарубежный клуб ("Милан"). Наибольшую известность Гривзу принес его талант голеадора, который удалось полностью раскрыть за девять лет в "Тоттенхэме", где он выиграл два Кубка Англии и Кубок обладателей кубков в 1963 году.

Гривз был выдающимся дриблером, способным на индивидуальные действия в духе Месси.

Карьера Джимми Гривза в цифрах

114 - голы, забитые за молодежную сборную после подписания контракта с "Челси" в 1956 году.

17 лет - возраст Гривза, когда он дебютировал в основной команде за "Челси", добыв ничью с "Тоттенхэмом" 1:1.

100 - количество голов в лиге, забитых Гривзом к 20 годам. Он остается самым молодым игроком, достигшим такой отметки.

99999 фунтов стерлингов - гонорар в фунтах, уплаченный "Тоттенхэмом" за трансфер Гривза из "Милана" в 1961 году.

132 - гола за "Челси" в 169 матчах.

44 - забитые голы за сборную Англии в 57 матчах. Он по-прежнему четвертый в списке за все время после Уэйна Руни (53), Бобби Чарльтона (49) и Гэри Линекера (48).

6 - хет-триков, забитых в составе сборной Англии. Рекорд не побит по нынешний день.

41 - количество голов, забитых за "Челси" в 40 матчах чемпионата в сезоне 1960/61, по-прежнему является рекордом клуба на "Стэмфорд Бридж".

266 голов за "Тоттенхэм" в 379 матчах - рекорд клуба.

Переломный момент для Гривза наступил в 1970 году, когда владелец "Шпор" Билл Николсон отправил его в "Вест Хэм" в рамках обмена с участием Мартина Петерса.

Его пребывание в Аптон-парке было коротким. Гривз завершил карьеру в следующем году. Когда алкоголизм взял верх, он признал, что годы с 1974 по 1978 были "потеряны" для него.

За это время Гривз развелся с Ирен - своей возлюбленной и матерью его пятерых детей.

Они поженились, когда им обоим было по 18 лет и когда Джимми был нападающим "Челси" , зарабатывая 17 фунтов в неделю и 100 фунтов, если он играл за сборную Англии.

Но пара были родственными душами, которые так и не расстались, официально вступив в повторный брак в 2017 году, но только потому, что они "не смогли пожениться" 30 или 40 лет назад.

Будучи футболистом, а затем и телеведущим, Гривз, обладал гораздо большей семьей, насчитывающей миллионы человек.

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