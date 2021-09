Умер лучший бомбардир чемпионата Англии по футболу и чемпион мира

Легендарный футболист "Тоттенхэма" и сборной Англии Джимми Гривз умер в возрасте 81 года. Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги (357 голов) и чемпион мира 1966 года несколько лет боролся с последствиями инсульта.

Гривз был одним из самых результативных нападающих, которых когда-либо видел английский и мировой футбол.

"Мы очень опечалены, узнав о кончине великого Джимми Гривза. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джимми в это печальное время. Покойся с миром, Джимми", – говорится в заявлении "Шпор".

Terribly sad news that Jimmy Greaves has died. Quite possibly the greatest striker this country has ever produced. A truly magnificent footballer who was at home both in the box and on the box. A charismatic, knowledgeable, witty and warm man. A giant of the sport. #ripGreavsie