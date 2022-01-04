Умер легендарный украинский футболист-чемпион, тренировавший сборную "ЛНР"

Легендарный советский футболист Анатолий Куксов умер в Луганске на 73-м году жизни, сообщает СЭ. Всю свою карьеру игрока провел в "Заре" Ворошиловград.

Вместе с клубом Куксов, выступавший на позиции полузащитника, в 1972 году стал чемпионом СССР. В 1974-м и 1975 году выходил в финал Кубка страны. В 1972 году Куксов вместе со сборной СССР выиграл "бронзу" Олимпиады-1972 в Мюнхене.

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Начинал свою спортивный путь Куксов в футбольной школе "Трудовые резервы" и группе подготовки "Зари" (Луганск). Свой первый матч в черно-белой футболке провел в 1969 году в против "Уралмаша" Свердлов.

В истории "Зари" занимает первое место по числу сыгранных матчей (570 в официальных турнирах). По количеству забитых голов (97) уступает лишь лучшему бомбардиру команды Александру Малышенко.

Куксов четыре раза входил в список лучших футболистов Украинской ССР. В свое время луганские журналисты признали его лучшим футболистом в истории "Зари".

После окончанию игровой карьеры в 1985 году стал тренером, работая с командами мастеров и любительскими клубами: "Азовцем", "Авангардом", "Горняком" и луганским "Коммунальником".

Самый успешный период в тренерской биографии Куксова приходится на 2010-2014 года, где вместе с "Горняком" из Ровеньков выигрывал в чемпионатах и кубках Луганской области.

В 2015 году возглавил сборную так называемой луганской народной республики. Под его руководством команда провела один матч, проиграв Абзахии 0:1.

В июле 2018 года почта "ЛНР" выпустила марку с портретом Куксова. Марка вошла в блок марок "Финал чемпионата мира по футболу".