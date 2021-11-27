Умер легендарный тренер "Зари"

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
4,9 т.
Герман Зонин скончался в Санкт-Петербурге

Бывший наставник "Зари" и заслуженный тренер СССР Герман Зонин скончался в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни, говорится на сайте луганского клуба. О причинах смерти не сообщается.

Уроженец Казани оказался не очень успешным игроком, но сполна проявил себя как выдающийся тренер. На позиции защитника Зонин провел в лениградском "Динамо" в 60-х годах прошлого столетия лишь 20 игр.

Герман Зонин

Расцвет его тренерской карьеры пришелся на 1969-1971 года, когда вместе с луганской "Зарей" он стал чемпионом Советского Союза.

Видео дня
Герман Зонин с луганской командой

Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.

Герман Зонин с "Зарей"

Всего под его руководством украинский клуб провел 98 матчей, в которых добыл 38 побед и потерпел 35 поражений.

Герман Зонин

В июле 1972 года Зонин руководил сборной СССР на турнире в Бразилии.

Герман Семенович раскрыл многих футболистов, впоследствии ставших легендами футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Беларуси, выступавший в свое время в чемпионате Украины скончался на 43-м году жизни не справившись с коронавирусной инфекцией.

РоссияСанкт-ПетербургФК Заря