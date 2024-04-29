Умер легендарный футболист 'Динамо' и экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко

На 76-м году жизни скончался легендарный защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Михаил Фоменко, который привел столичный клуб к первому чемпионство независимой Украины. Он также тренировал национальную команду страны, с которой выходил на чемпионат Европы 2016 года.

Об этом информирует сайт Федерации футбола Сумщины. Уроженец села Малая Рыбица начинал свою карьеру в сумском "Спартаке", из которого перешел в луганскую "Зарю". Именно здесь он привлек свое внимание тренерского штаба киевского "Динамо", где оказался в 1972 году.

Здесь он стал ключевым исполнителем легендарной команды Валерия Лобановского. Вместе с "Динамо" Фоменко выигрывал чемпионат СССР, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной СССР он стал вице-чемпионом Европы 1972 года и бронзовым призером Олимпиады-1976.

После завершения игровой карьеры начал работать тренером. В сезоне 1992/93 привел киевское "Динамо" к первому "золоту" в чемпионате Украины. Спустя восемь лет вывел в финал Кубка страны столичный ЦСКА.

В 2012-м был назначен наставником национальной сборной Украины. Именно под руководством Фоменко "сине-желтые" добыли одну из наиболее значимых своих побед в истории – 2:0 над командой Франции в плей-офф отбора ЧМ-2014. Потерпев разгромное поражение в Париже в ответной игры, наши футболисты не смогли выйти на мундиаль.

Однако в следующем цикле украинцы вырвали путевку на Евро-2016, победив в стыковых матчах сборную Словении. На самом первенстве "сине-желтые" проиграли все три матча группового этапа – Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).

В июле минувшего года стало известно, что Фоменко лечится от онкологии. В тяжелой болезни тренер признался в комментарии журналистам.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо", победив в 26-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1", установило уникальное достижение украинского футбола.

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