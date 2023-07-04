Умер легендарный чемпион мира и Европы по футболу по прозвищу 'Железная нога'

Легендарный защитник "Вердера" и сборной Германии Хорст-Дитер Хеттгес скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба из Бремена. Футболист, который является обладателей полного комплекта наград чемпионатов мира ("серебро" в 1966, "бронза" в 1970 и "золото" в 1974 годах) умер еще 22 июня, но о его смерти объявили только накануне.

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"Мы потеряли одного из величайших игроков "Вердера" всех времен и одного из лучших футболистов, которые когда-либо были в Германии", - говорится в некрологе "Вердера".

Хорст Дитер Хёттгес, который получил прозвище Железная нога из-за своей бескомпромиссной игры в обороне, был одним из выдающихся игроков Бундеслиги 1960-х и 1970-х годов.

В "Вердере" Хорст пользовался огромным успехом у главного тренера Вилли Мультхаупа. В первом же своём сезоне стал чемпионом ФРГ. После этого сезона его заприметил главный тренер "бундестим" Хельмут Шён, которому очень понравилась неуступчивость и небоязнь идти до конца защитника.

Хорст-Дитер Хёттгес остался верен "Вердеру" до конца карьеры. Всего за клуб он сыграл 420 матчей, забив в них 55 мячей.

После завершения карьеры Хорст играл в любительских деревенских клубах SC Oberbecksen и TSV Achim.

Уроженец Менхенгладбаха никогда не стремился быть в центре внимания, отказывался от предложений из других команд и обосновался в Бремене. Даже после своей карьеры футболиста он оставался верным клубу и много лет участвовал в качестве тренера и супервайзера в развитии центра молодых футболистов.

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