Умер легендарный английский футболист, который вошел в историю, как 'первый за миллион'

Бывший нападающий сборной Англии, дважды выигравший Кубок европейских чемпионов с "Ноттингем Форест", Тревор Фрэнсис скончался в возрасте 69 лет, сообщает Daily Mail. У легендарного футболиста, которая стал первым британским форвардом, купленным за миллион фунтов стерлингов, случился сердечный приступ в его квартире в Испании.

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"От имени семьи это стало огромным шоком для всех. Мы все очень расстроены. Он был легендарным футболистом, но он также был очень приятным человеком", - говорится в заявлении семьи Фрэнсиса.

Фрэнсис прославился в "Бирмингем Сити" и в лучшие годы был настоящей суперзвездой клубы. Он забил 118 голов в 280 играх за юношескую команду, что привело к его трансферу в 1979 году из "Бирмингем Сити" в "Форест" за 1 млн фунтов.

Легендарный голкипер сборной Англии Питер Шилтон написал: "Я совершенно опустошен, услышав о моем старом товарище по команде Треворе Фрэнсисе, таком замечательном джентльмене, друге и ужасной потере".

Вив Андерсон, первый темнокожий игрок, сыгравший за Англию, написал в Instagram: "Только что услышал невероятные новости о Треворе Фрэнсисе, он был таким замечательным человеком и потрясающим товарищем по команде, что его будет очень не хватать, мои соболезнования его семье и друзьям, RIP".

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