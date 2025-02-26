Умер известный украинский футбольный тренер, несколько раз становившийся чемпионом в разных лигах

Известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко скончался на 74-м году жизни, сообщает Кировоградская областная ассоциация футбола. Он оставил заметный след в украинском футболе, в свое время выигрывая Первую лигу и вместе с вузовскую командой "Икар-МАКБО" став чемпионом Украины среди студентов.

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Тренерская карьера Повстенко началась в 1976 году, когда он начал работать старшим тренером в кировоградской ДЮСШ-2, подготовив таких футболистов, как Игорь Макогон и Константин Сосенко. С 1992 года он работал помощником Юрия Коваля в александрийской "Полиграфтехнике".

В 1995 году, уже в составе тренерского штаба Виктора Пожечевского, Повстенко помог "Ворскле" стать победителем первой лиги Украины, а в следующем сезоне команда завоевала "бронзу" в высшей лиге.

После этого он продолжил карьеру в различных клубах. Вместе с Пожечевским он поехал в туркменский "Копетдаг", где также добился успеха, а позже вернулся в Украину. В клубах "Горняк-Спорт" и "Нива" он продолжал работать в первой и высшей лигах Украины.

В 2005 году стал тренером в кировоградской "Зирке", в августе того же года был назначен главным тренером клуба. Продолжил возглавлять команду после лишения её профессионального статуса в 2006 году. В 2008 году находился в "Зирке" на должности начальника команды. Позже работал тренером-селекционером в академии кировоградского клуба.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января умер украинский футбольный тренер, игравший за "Динамо" и "Шахтер". Известному в прошлом футболисту было 58 лет.

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