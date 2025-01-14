Умер украинский футбольный тренер, игравший за 'Динамо' и 'Шахтер'

Во вторник, 14 января, стало известно о смерти Михаила Стельмаха. Бывшему футболисту и тренеру было 58 лет.

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Игровую карьеру Михаил Андреевич начал в "Динамо" из Ирпеня, а в 1988 году перешел в киевское "Динамо", где дебютировал в высшей лиге чемпионата СССР. За киевлян он провел 12 матчей. Затем выступал за "Галичину" (Дрогобыч) и "Шахтер" (Донецк).

В сезоне 1991/1992 играл за "Спартак" из Суботицы, но летом 1992 года вернулся в Украину. Здесь он защищал цвета "Карпат" (Львов), "Эвиса" (Николаев), ФК "Борисполь", "ЦСКА-Борисфен" (Киев) и "Ворсклы" (Полтава). Завершил карьеру игрока в 1998 году, играя за дубль киевского ЦСКА.

С 2000 года Михаил работал тренером. Он был в штабе ЦСКА (Киев), а с 2005 года трудился в ФК "Харьков", где со временем стал главным тренером. С 2014 года возглавлял команду "Диназ", с которой выиграл кубок Киевщины, но в 2016 году покинул клуб.

Последним местом работы Михаила Стельмаха стала команда "Скала 1911" из Стрыя, где в сентябре 2024 года он занял должность ассистента главного тренера.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января на 68-м году жизни скончался Виктор Насташевский – выдающийся украинский нападающий, рекордсмен и детский тренер, оставивший яркий след в истории отечественного футбола. Воспитанник "Динамо" (Киев), он также успел поиграть за "Шахтер" (Донецк) и несколько других клубов, став легендой Второй лиги СССР.

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