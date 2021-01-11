Помер відомий ексфутболіст "Шахтаря"

Колишній правий крайній нападник "Шахтаря" Олександр Васін помер у віці 71 року.

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", він виступав за донецький клуб з 1971 по 1976 рік. У футболці "помаранчево-чорних" гравець провів 169 матчів і забив 37 голів.

У команді висловили співчуття рідним і близьким Васіна. Причина його смерті не розголошується.

У 1973 році Олександра, який тоді став другим найрезультативнішим гравцем "Шахтаря", внесли до списку 33 найкращих футболістів СРСР. У 1975-му він завоював "срібло" чемпіонату країни у складі "гірників", а в 1976-му дебютував в єврокубках разом з донецьким клубом. Васін – 35-й за кількістю голів в історії команди.

Крім "Шахтаря" нападник захищав кольори "Колгоспника" (Рівне), СКА (Львів), "Будівельника" (Полтава), "Динамо" (Мінськ). На його рахунку є один матч за молодіжну збірну СРСР. Васін також працював тренером у "Дніпрі" (Могильов) і "Кристал" (Дятьково).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст "гірників" Сергій Ателькін помер у 48 років.