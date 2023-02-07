Умер бывший футболист ''Динамо'' и сборной Украины

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко скончался в возрасте 46 лет, сообщает пресс-служба киевского клуба. Какие либо подробности смерти не указываются.

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Александр Борисович родился в Мариуполе, где и начинал свою игровую карьеру. Расцвет его карьеры пришелся на 1993-1997 года, когда он блистал в мариупольском "Металлурге". За это время Радченко принял участие в 146 матчах, где забил 4 гола.

В 1997 году его заметил Игорь Беланов, порекомендовав Лобановскому в "Динамо" Киев, где Александр и продолжил карьеру. За столичную команду выступал до 2002 года.

Также играл за "Днепр", "Закарпатье", "Кривбасс" и "Волынь". Завершил карьеру футболиста в 2009 году. После этого посвятил себя тренерству, обучая детей в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского.

За сборную Украины сыграл 17 матчей.

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