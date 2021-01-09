Украинца Малиновского пытается купить европейский гранд – СМИ

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Interlive.it.

Генеральный директор миланского клуба Беппе Маротта заинтересовался покупкой футболиста сборной Украины в зимнее трансферное окно (с 4 января по 1 февраля). Приобретение Руслана планируется как в качестве альтернативы Алехандро Гомесу, так и как усиление в связке с нападающим сборной Аргентины.

По информации СМИ, 27-летний игрок больше не вписывается в тактические схемы главного тренера клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини, который сделал выбор в пользу Маттео Пессина.

Переход украинца в "Интер" обусловлено двумя факторами: возможной продажей Кристиана Эриксена и тем, можно ли будет сперва арендовать Малиновского с последующим правом выкупа.

Стоит отметить, что ранее Гасперини высоко оценил уровень Малиновского. Наставник "Аталанты" отметил, что выход на поле Руслана всегда создает опасность для противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Аталанта" подписала предварительный пятилетний контракт с футболистом сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктором Коваленко.