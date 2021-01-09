Українця Малиновського намагається купити європейський гранд – ЗМІ

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в "Інтері", повідомляє Interlive.it.

Генеральний директор міланського клубу Беппе Маротта зацікавився купівлею футболіста збірної України в зимове трансферне вікно (з 4 січня по 1 лютого). Придбання Руслана планується як альтернативою Алехандро Гомесу, так і як посилення в зв'язці з нападником збірної Аргентини.

За інформацією ЗМІ, 27-річний гравець більше не вписується в тактичні схеми головного тренера клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні, який зробив вибір на користь Маттео Пессіна.

Перехід українця в "Інтер" обумовлений двома факторами: можливим продажем Крістіана Еріксена і тим, чи можна буде спершу орендувати Малиновського з подальшим правом викупу.

Варто відзначити, що раніше Гасперіні високо оцінив рівень Малиновського. Наставник "Аталанти" зазначив, що вихід на поле Руслана завжди створює небезпеку для супротивника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Аталанта" підписала попередній п'ятирічний контракт з футболістом збірної України і донецького "Шахтаря" Віктором Коваленком.