Украинского полузащитника "Динамо" выгнали из клуба за наркотики. Футболист рассказал, как это было
Украинский полузащитник футбольного клуба "Дружба" из села Мировка (Киевская область) Максим Козаков рассказал, почему на самом деле он в 2012 году перешел из "Динамо" в киевский "Арсенал". Тогда еще 15-летнего футболиста "застукали" за употреблением наркотиков.
По словам Козакова, все случилось в Конотопе, куда он вместе с командой приехал на турнир.
"После игры тренеры нас с ребятами поймали в гостинице, когда мы курили траву. Нас было человек восемь-десять, а отчислили из Динамо только меня и еще одного парня Олега Бручинского", - цитирует 27-летнего хавбека "Украинский футбол".
Максим Казаков рассказал, что Александр Алексеевич Ищенко, который в то время заведовал академией "Динамо" в телефонном разговоре его обнадежил, что это якобы временная ссылка.
"Мол, что за мной будут продолжать следить тренеры Динамо, будут ездить на все игры Арсенала и все такое. На практике ничего такого не было", - отметил футболист.
Максим добавил, что Ищенко обещал ему найти команду, но за полтора месяца ничего не произошло.
"Зная о моей ситуации, мне позвонил по телефону тренер "Арсенала" Олег Викторович Волотек и пригласил в команду. Бручинский, кстати, тогда тоже со мной перешел в "Арсенал", - подытожил Казаков.
Напомним, что Максим Казаков после "канониров" играл в луганской "Заре". С 2018 по 2023 провел 9 поединков. С июля 2023 года как свободный агент перешел в "Дружбу". Выступает во Второй лиге чемпионата Украины.
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