Украинского футболиста Яремчука убрали из заявки 'Бенфики' на матч

Украинский форвард лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук не примет участие в ближайшем матче своей команды в чемпионате Португалии, поскольку заразился коронавирусом. Встреча "Орлов", занимающих третье место, с середняками из "Пасуша", запланирована на воскресенье, 9 января.

Новость сообщило португальское издание Record. 25-летний львовянин сдал положительный тест, как и еще три его партнера по команде: вице-капитан Луиш Пицци, серб Неманья Радоньич и бельгийский вратарь Миле Свилар. Кроме них, инфекцию подхватили четверо футболистов резервной команды.

При этом Яремчук и Свилар уже болели коронавирусом осенью 2020 года. В августе 2021-го Роман сделал прививку, после чего в течение двух дней у него была повышенная температура. Он пропустил одну игру "Бенфики", но затем прибыл в лагерь сборной Украины.

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В сезоне 2021/2022 форвард забил семь мячей в 25 матчах во всех турнирах. На его счету и гол в ворота киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бенфика" со скандалом уволила главного тренера.

Недавно Яремчук забил в Португалии в "матче года", но "Бенфика" проиграла "Порту".