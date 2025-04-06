Украинский комментатор, который служит в ВСУ, рассказал, что ответил комбат на просьбу отпустить его на матч 'Шахтера' в Лиге чемпионов

Известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес рассказал, как ему удаётся совмещать работу в эфире и службу в Вооружённых силах Украины. 49-летний журналист, отец которого чилиец, признался, что отпуска на матчи оформлялись как часть ежегодного отдыха, а не как командировка — ведь армия не ставит цель комментировать футбол.

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Особенно запомнился Моралесу один случай. В 2023 году пришёл официальный запрос на его временное освобождение от службы, чтобы он мог прокомментировать матч донецкого "Шахтёра" в Лиге чемпионов. Ответ командира батальона был лаконичным и с юмором: "Динамо Киев – чемпион".

По словам Моралеса, служить в отдельном батальоне было проще в плане логистики — все свои, знаешь, к кому обратиться. А вот в бригаде сложнее: масштаб больше, командование менее доступно. Несмотря на трудности, он использовал свою личную отпускную квоту, чтобы поработать на трансляциях матчей сборной и еврокубков.

"Это была возможность на время оказаться в другой реальности, в мирных — или почти мирных — городах. После фронта это ощущалось как возвращение в цивилизацию", – цитирует Моралеса tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Моралес выразил уверенность, что те, кто сбежал за границу после 24.02 являются преступниками. Журналист уже почти 10 лет связан с Вооруженными силами Украины, служил в зоне АТО и после начала полномасштабного вторжения по повестке вновь был мобилизован.

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