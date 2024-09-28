'Если хотите убежать – бегите, но...' Ушедший на фронт украинский комментатор дал совет уклонистам

Известный украинский комментатор и телеведущий Роберто Моралес считает, что те, кто сбежал за границу после 24.02 являются преступниками. Журналист уже почти 10 лет связан с Вооруженными силами Украины, служил в зоне АТО и после начала полномасштабного вторжения по повестке вновь был мобилизован.

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Моралес поражен, как уклонисты, которые нарушили закон, скрываясь от обязательной мобилизации позволяют себе еще качать права, находясь за границей. Роберто посоветовал таким людям забыть, о каких либо "плюшках" от Украины.

"То есть часто можно увидеть то, как те, кто убежал, начинают предъявлять какие-то претензии, если им что-то не нравится, если им не удовлетворяют какие-то запросы. Извините, вы вне закона, вы убежали из страны. О чем вы? Что вы хотите? Повторюсь, вы вне закона. По сути, вы такие же преступники, как и те, кто сидит сейчас в тюрьмах в Украине. Если хотите убежать – бегите, но при этом забудьте о каких-то благах от государства", – цитирует журналиста Tribuna.by.

При этом Моралес думает, что наступит время, когда начнут конфисковывать имущество таких людей: "Они вынуждены будут вернуться. И вот тогда они точно попадут под мобилизацию".

В тоже время комментатор не видит плюсов от силовой мобилизации.

"То, что случается сейчас, когда действительно отлавливают людей, загоняют их, это очевидное нарушение законодательства и правил мобилизации. Я считаю, что нужно менять подходы. эффективная мобилизация может проходить, когда людей встречают по местам проживания, вручают повестки. Задерживать и "крутить" надо уже в случае отказа принять повестку или явиться в военкомат. Если все будет делаться в соответствии с правилами, меньше будет скандалов, разборок, хотя они будут. Сама история мобилизации болезненна для общества. А российская пропаганда писать все равно будет что угодно", – подытожил Моралес.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Роберто признался, что лишь когда попал на "ноль", понял, что такое на самом деле война.

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