Украинец Малиновский забил роскошный гол в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился эффектным ударом в гостевом матче 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории".

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и открыл счет на 40-й минуте.

Паломино отдал пас на Муриэля, который отдал в касание на Руслана. Наш соотечественник пробежал мимо защитников и с 14 метров убойным "выстрелом" положил мяч точно в дальнюю девятку.

На момент публикации новости счет 1:0 в пользу "Аталанты".

"Сампдория" – "Аталанта" 0:1 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 40 Малиновский.

Сампдория – Аудеро, Феррари, Йосида, Ауджелло, Берешиньски, Торсбю, Экдаль, Дамсгор, Янкто, Верре (Кейта Бальде, 61), ла Гумина (Куальярелла, 61).

Аталанта – Спортьелло, Гозенс, Паломино, Ромеро, Мэле, Малиновский, Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), де Рон, Толои, Муриэль (Иличич, 59).

Предупреждения: Фройлер (10), Толои (47), Экдаль (63).

Для украинца этот гол стал вторым в текущем сезоне Серии А. До этого Руслан оформил гол в игре 11-го тура против "Фиорентины".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января Малиновский отметился точным ударом в четвертьфинале Кубка Италии против "Лацио".

По итогам прошедшего года два забитых мяча украинца вошли в двадцатку лучших.