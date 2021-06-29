В Бразилии футболист забил невероятный гол ударом с лета с центра поля. Видео
В матче первого тура молодежного чемпионата Бразилии (до 20 лет) между "Спорт Ресифи" и "Сантосом" был забит фантастический гол из центрального круга. Как оказалось позже, это взятие ворот стало единственным в поединке.
На последней минуте первого тайма атакующий полузащитник вторых Лукас Энрике Барбоса получил передачу от партнера и увидел, что голкипер соперников находится не в идеальной позиции. Недолго думая, он пробил по мячу в тот момент, когда "круглый" еще скакал по газону, и забросил его за шиворот вратарю.
Отметим, что автор победного гола успел провести уже два матча за взрослую команду "Сантоса". Его стоимость по версии Transfermarkt составляет около 100 тысяч евро.
В минувшем сезоне клуб Барбосы не лучшим образом выступил в молодежном первенстве Бразилии. Один из грандов местного футбола закончил чемпионат на 18-м месте из 20. "Спорт Ресифи" финишировал на 12-й позиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист РБ "Брагантину" Адерлан отличился "лучшим голом сезона" в поединке бразильской Серии А.