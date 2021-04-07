Украинский футболист забил фантастический гол с 40 метров. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:15, 7.04.2021 Обновлено: 20:36, 7.04.2021

Украинский защитник ФК "Оболонь" Юрий Мате отметился феноменальным ударом в домашнем матче 19-го тура Первой лиги чемпионата страны против "Кремня".

22-летний воспитанник донецкого "Шахтера" на 28-й минуте при счете 0:0 получил мяч в районе центрального круга, сделал с круглым снарядом несколько шагов и убойным выстрелом метров с 40 отправил кожаную сферу четко в девятку.

Голкипер кременчугской команды видел момент удара, но спасти ворота не смог. Поединок завершился со счетом 3:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

В турнирной таблице "Оболонь" идет на 7-м месте с 30 очками. "Кремень" расположился на 12-й позиции, имея в активе 19 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полузащитник "Волгаря" из Астрахани отметился фантастическим ударом с центра поля в матче Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) против "Алании".

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