Український футболіст забив фантастичний гол із 40 метрів. Відео

Максим Іншаков Футбол 20:15, 7.04.2021 Оновлено: 20:36, 7.04.2021

Український захисник ФК "Оболонь" Юрій Мате відзначився феноменальним ударом у домашньому матчі 19-го туру Першої ліги чемпіонату країни проти "Кременя".

22-річний вихованець донецького "Шахтаря" на 28-й хвилині за рахунку 0:0 отримав м'яч у районі центрального кола, зробив із круглим снарядом кілька кроків і забійним пострілом метрів із 40 відправив шкіряну сферу чітко в дев'ятку.

Голкіпер кременчуцької команди бачив момент удару, але врятувати ворота не зміг. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

У турнірній таблиці "Оболонь" йде на 7-му місці з 30 очками. "Кремінь" розташувався на 12-й позиції, маючи в активі 19 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник "Волгарь" з Астрахані відзначився фантастичним ударом із центру поля в матчі Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) проти "Аланії".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Донбасі загинув воїн ЗСУ зі Львівщини: про трагедію повідомили хворим на COVID-19 батькам

Президент Литви пояснив свою фразу про "вбивцю" Путіна: вся система в РФ така. Відео

Подруга заарештованої в Дубаї українки отримала звістку з ОАЕ

У затриманого брата Вовка знайшли мільйони доларів готівки: оголошено підозру. Фото

Затриманий на хабарі брат судді Вовка виявився заступником глави Служби зовнішньої розвідки