Украинский футболист забил эффектный дебютный гол за французский клуб. Видео

Украинский нападающий "Труа" Николай Кухаревич отметился первым голом за свой новый клуб. Он сделал это в товарищеском матче против "Метца" (1:2).

Наш соотечественник открыл счет уже на седьмой минуте контрольного поединка после вбрасывания из аута. Футболист принял мяч спиной к воротам в районе центра поля, закрыл его корпусом, дождался забегания от партнера по команде и отдал ему пас пяткой.

Кухаревич не остановился и продолжил движение вперед. Одноклубник увидел открывание украинца в штрафной площади и вывел его один на один с голкипером, а наш соотечественник спокойно реализовал этот момент.

Видео дня

В одной из следующих атак "Метц" сравнял счет, а под конец первого тайма "Труа" остался в меньшинстве и вскоре пропустил решающий гол в матче. На 50-й минуте Кухаревич был заменен.

Напомним, что Николай является воспитанником луцкой "Волыни", откуда в феврале 2020 года перешел во львовский "Рух". Во французский клуб он был продан летом 2021-го за 300 тысяч евро.

Отметим, что "Труа" в нынешнем сезоне будет выступать в элитном дивизионе страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Роман Зозуля нашел новый клуб после того, как его трансфер в испанский "Алькоркон" сорвался из-за новых обвинений в нацизме.