Украинский нападающий Руслан Червяков, несмотря на военную агрессию России в отношении его родной страны, подписал контракт с московским "Торпедо". 18-летний уроженец Днепропетровска (ныне – Днепр) уже успел дебютировать за новую команду в матче первой лиги чемпионата РФ с саратовским "Соколом".

Видео дня

В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Червяков заявил, что хочет стать легендой торпедовцев. Форвард остался недоволен своим дебютом за москвичей, так как его новая команда проиграла "Соколу" на своем поле 0:1, после чего автозаводцы опустились на пятое место.

"Я первый раз играл при "живых" людях, можно сказать. Когда выходил, коленки тряслись. Надо перебарывать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде. Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе. Моя цель – прославить "Торпедо": вернуть его в высшую лигу и победить в Премьер-лиге, стать легендой", – сказал Червяков.

Отметим, что футболист является воспитанником "Днепра", после чего играл в юношеских командах "Ингульца" и "Шахтера", а также за "молодежку" португальского "Жил Висенте".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве умер трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Вениамин Мандрыкин, который яро поддерживал войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!