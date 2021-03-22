Украинский футболист, которого хочет переманить Германия, забил дебютный гол за клуб. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Эрик Шуранов

Украинский футболист Эрик Шуранов отличился дебютным голом за взрослую команду "Нюрнберга" в выездном матче 26-го тура второй Бундеслиги против "Гройтер Фюрта" (2:2).

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и на 76-й минуте при счете 1:1 вывел свой клуб вперед. Он получил передачу от партнера в центре штрафной площади и точно пробил под ногой голкипера.

Гол Шуранова мог стать победным, но на третьей добавленной ко второму тайму минуте "Гройтер Фюрту" удалось отыграться и спасти ничью. Это позволило хозяевам остаться на третьем месте в таблице с отставанием в два очка от лидирующего "Гамбурга". "Нюрнберг" идет на 14-й позиции и на 6 пунктов опережает "Оснабрюк", который находится в зоне вылета.

Авторитетный статистический портал SofaScore поставил нашему соотечественнику лучшую оценку среди всех участников встречи – 8 баллов.

Эрик Шуранов получил 8 баллов

Отметим, что Шуранов родился в Германии, куда его родители переехали из Украины. Он с детства выступает за детские и юношеские команды "Нюрнберга" и вызывался в сборные Украины до 17 и 18 лет.

В 2020 году его взяли на матч "молодежки" против Дании, но тогда Эрик провел весь поединок на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии хотят, чтобы Шуранов стал футболистом национальной команды их страны.

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