Український футболіст, якого хоче переманити Німеччина, забив дебютний гол за клуб. Відео

Український футболіст Ерік Шуранов відзначився дебютним голом за дорослу команду "Нюрнберга" у виїзному матчі 26-го туру другої Бундесліги проти "Гройтер Фюрта" (2:2).

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі й на 76-й хвилині за рахунку 1:1 вивів свій клуб вперед. Він отримав передачу від партнера в центрі штрафного майданчика і точно пробив під ногою голкіпера.

Гол Шуранова міг стати переможним, але на третій доданій до другого тайму хвилині "Гройтер Фюрту" вдалося відігратися та врятувати нічию. Це дозволило господарям залишитися на третьому місці в таблиці з відставанням в два очки від лідируючого "Гамбурга". "Нюрнберг" йде на 14-й позиції та на 6 пунктів випереджає "Оснабрюк", який перебуває в зоні вильоту.

Авторитетний статистичний портал SofaScore поставив нашому співвітчизнику найкращу оцінку серед усіх учасників зустрічі – 8 балів.

Відзначимо, що Шуранов народився в Німеччині, куди його батьки переїхали з України. Він з дитинства виступає за дитячі та юнацькі команди "Нюрнберга" й викликався до збірних України до 17 і 18 років.

У 2020 році його взяли на матч "молодіжки" проти Данії, але тоді Ерік провів весь поєдинок на лаві запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині хочуть, щоб Шуранов став футболістом національної команди їхньої країни.