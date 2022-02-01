Украинские футзалисты ярко спели 'Червону руту' после выхода в полуфинал Евро. Видео

Украинские спортсмены эмоционально отпраздновали победу над сборной Казахстана в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу. В понедельник, 31 января, вечером наши вышли в полуфинал турнира в Нидерландах. Сначала подопечные тренера Александра Косенко бурно порадовались в раздевалке, скандируя "Украина!" А затем выдали необычный перформанс в автобусе.

Отъезжая с арены в Амстердаме, наши спели национальный хит "Червона рута". Видео появилось на странице УАФ в Instagram. "Эмоционально, искренне, от души", – отозвались украинцы о своем выходе в полуфинал.

Видео дня

Преодолеть барьер 1/4 финала на Евро сборной Украины удалось впервые с 2005 года. С тех пор "сине-желтые" пять раз останавливались именно на этой стадии, еще однажды не смогли преодолеть групповой этап.

Соперником украинцев в полуфинале, который намечен на пятницу, 4 февраля, будет победитель дуэли между сборными России и Грузии. Их встреча начнется во вторник, 1 февраля, в 18:00.

В европейском рейтинге украинцы занимают 11-е место, грузины – 10-е, россияне – второе.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Шахтера" в Москве дал прогноз: "Украина победила бы Россию".