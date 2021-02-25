Украинские футболисты устроили массовую драку в матче. Видео

Ривненский "Верес" устроил массовую драку с казахстанским "Окжетпесом" на учебно-тренировочных сборах в Турции.

На 29-й минуте товарищеского матча Дмитрий Немчанинов, которого соперники ранее неоднократно провоцировали, сыграл грубо в подкате, срубив двоих футболистов клуба из Кокшетау . Сразу после этого к 31-летнему воспитаннику "Динамо" подскочил один из игроков "Окжетпеса", ударив кулаком в лицо.

На поле завязалась массовая драка. После окончания конфликта было принято решение не продолжать встречу. На момент окончания игры счет был 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля футболисты самарского клуба "Крылья Советов" устроили массовую потасовку с игроками боснийского "Бораца" во время контрольного матча в Турции.