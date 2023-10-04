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Украинские футболисты организовали жестокую массовую драку с элементами кунг-фу. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
810
Украинские футболисты организовали жестокую массовую драку с элементами кунг-фу. Видео

В Запорожье, на турнире Первой лиги 8х8, который организовывает Запорожская ассоциация футбола, футболисты любительских команд Coffee Art и "Гепард" устроили массовую драку. На 45-й минуте матча 16-го тура на поле КП "МФК" "Металлург" игрок "Гепарда", недовольный действиями соперника, решил доказать свою правоту с помощью карате.

Украинские футболисты организовали жестокую массовую драку с элементами кунг-фу. Видео

Хулиган зарядил уже лежащему опоненту ногой в голову. В ответ драчуну сразу прилетел "лящ" от одноклубника пострадавшего. После этого на поле началась массовая потасовка, где игроки демонстрировали все навыки смешанных единоборств.

Видео дня
Украинские футболисты организовали жестокую массовую драку с элементами кунг-фу. Видео

Главный арбитр встречи Сергей Филоненко напрасно пытался свистками успокоить агрессивных спортсменов. Драка завершилась лишь когда все участники выхлестнули свои эмоции.

В итоге встреча завершилась победой "Гепарда" 3:0.

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