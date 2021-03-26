Украинка Монзуль войдет в историю мирового футбола

Украинская судья Екатерина Монзуль и ее французская коллега Стефани Фраппар станут первыми женщинами в истории футбола, которые будут обслуживать матчи отбора на мужской чемпионат мира.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), наша соотечественница будет работать на отборочном поединке к ЧМ-2022 между Австрией и Фарерскими островами, который состоится 28 марта в Вене. Также в судейскую бригаду войдут Александр Жуков и Виктор Матяш, а четвертым арбитром будет Денис Шурман.

Что касается Фраппар, то она дебютирует в отборах на чемпионат мира 27 марта на поединке Нидерланды – Латвия в Амстердаме.

"Хоть они уже и работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые проводить квалификацию чемпионата мира является особенным событием, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их замечательной работы", – заявил глава комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Отметим, что ранее украинка уже обслуживала матчи Лиги Европы и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Монзуль рассказала, что случилось с командой, которая подарила ей цветы перед началом игры.