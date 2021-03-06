Монзуль рассказала, что случилось с командой, подарившей ей цветы перед матчем

Украинская арбитр Екатерина Монзуль в преддверии праздника 8 Марта вспомнила курьезный случай из своего прошлого.

39-летняя харковчанка призналась, что ей как-то перед игрой одна из команд подарила букет с красными цветами, а после этого в матче получила красную карточку.

"Был один матч, когда представители клубов подарили мне желтые и красные цветы. Команда, от которой был красный букет, та получила в матче красную карточку. После этого пошла шутка, что лучше цветы дарить после игры", – цитируют Монзуль Reuters.

Напомним, что Катерина Монзуль вошла в историю в 2016 году, когда она стала первой женщиной-рефери в Украине, которая обслуживала футбольный матч в высшем мужском дивизионе.

В позапрошлом году арбитр дебютировала в Лиге Европы, заняла третье место в списке лучших женщин-арбитров мира в 2020 году и вошла в историю Лиги наций.

В январе 2021-го в сети появилось видео, как Монзуль на самом деле управляет игрой и футболистами