Українка Монзуль увійде в історію світового футболу

Українська суддя Катерина Монзуль та її французька колега Стефані Фраппар стануть першими жінками в історії футболу, які будуть обслуговувати матчі відбору на чоловічий чемпіонат світу.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), наша співвітчизниця буде працювати на відбірковому поєдинку між Австрією та Фарерськими островами, який відбудеться 28 березня у Відні. Також до суддівської бригади увійдуть Олександр Жуков і Віктор Матяш, а четвертим арбітром буде Денис Шурман.

Що стосується Фраппар, то вона дебютує у відборах на чемпіонат світу 27 березня на поєдинку Нідерланди – Латвія в Амстердамі.

"Хоч вони вже й працювали на декількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, вперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися. Фраппар і Монзуль дуже багато працювали в останні роки, і ці призначення є визнанням їхньої чудовою роботи", – заявив глава комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

Відзначимо, що раніше українка вже обслуговувала матчі Ліги Європи та Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Монзуль розповіла, що сталося з командою, яка подарувала їй квіти перед початком гри.