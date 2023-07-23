Украина в Лиге чемпионов: где смотреть исторический матч квалификации ЛЧ 'Днепр-1' – 'Панатинаикос'

"Серебряный" призер Премьер-лиги Украины "Днепр-1" во вторник, 25 июля, проведет свой первый в истории матч в квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Кучера на центральном стадионе в словацком Кошице примут греческий "Панатинаикос".

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Главным арбитром назначен итальянец Италии Даниэле Чиффи. Ранее соперники на международной арене не встречались.

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Днепр-1" – "Панатинаикос".

В прямом эфире битву серебряного призера Украины и 4-ю команду Греции совместно покажут телеканал УНИАН и YouTube-канал Footballhub. До и после игры состоится прямое включение студии с приглашенными экспертами.

Букмекеры не особо верят в наших футболистов. На победу клуба из Украины принимаются ставки с коэффициентом 3.30. Успех греков оценивается показателем 2.25. Ничья котируется индексом 3.25.

Напомним, что для попадания в групповой турнир украинцам необходимо будет обыграть трех соперников. В том случае, если "Днепр-1" пройдет "Панатинаикос", ему предстоит сыграть с победителем в паре "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия).

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