'Днепр-1' – 'Панатинаикос': онлайн-видеотрансляция матча Лиги чемпионов

СК "Днепр-1" во вторник, 25 июля, проведет первый исторический матч в самом престижном европейском клубном турнире – Лиге чемпионов. Во втором квалификационном раунде подопечные Александра Кучера в номинально домашней игре примут греческий "Панатинаикос".

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Встреча состоится на поле стадиона местного стадиона в словацком Кошице. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча "Днепр-1" – "Панатинаикос". Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд

Первый матч

Кошице, Кошицкая футбольная арена

Главный арбитр: Даниэле Киффи (Италия), арбитр VAR: Маурицио Мариани (Италия)

"Днепр-1" (Днепр, Украина) – "Панатинаикос" (Афины, Греция) – 0:0

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Для украинского клуба это дебют в ЛЧ. Хотя ранее клуб из Днепра уже стартовал в турнире при Мироне Маркевиче в 2014 году под брендом "Днепра", но именно для команды Кучера это дебют в чемпионской Лиге.

В свою очередь греческий клуб в последний раз играл в ЛЧ в 2015 году, но вылетел из турнира в третьем раунде квалификации. На групповом этапе афиняне играли в сезоне 2010/11 и заняли последнее место в квартете с "Барселоной", "Копенгагеном" и "Рубином".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо", "Днепр" и полтавская "Ворскла" узнали очередных соперников в Лиге конференций и Лиге чемпионов.

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