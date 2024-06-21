Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 21 июня, проводит второй матч группового этапа финальной части чемпионата Европы 2024 года. Подопечные Сергея Реброва в квартете В встречаются с командой Словакии, которая в первом туре обыграла Бельгию.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Аналитики отдают предпочтение украинской команде. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех словацкой сборной достигают уровня 3,80.

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Обслуживать игру доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Майкл Оливер. Помогать ему будут лайнсмены Стюарт Бэрт и Дэниэл Кук. Роль четвертого рефери исполнит Сердар Гэзюбююк из Нидерландов.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкер из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они в великолепном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их. Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил – не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру.

Франческо Кальцона, главный тренер сборной Словакии:

– Думаю, что у Украины отличное качество и идентичность. Они играют под руководством нового тренерского штаба. Нас ожидает тяжелый соперник, но у нас тоже есть свои качества. Наша величайшая сила – скромность. Мы должны выложиться на 110 процентов, если хотим порадовать наших болельщиков. Не думаю, что трудно было подготовить игроков морально.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженик, Гараслин.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В официальных матчах команды играли четыре раза и преимущество на стороне словацкой команды, которая одержала две победы при одном поражении. В последний раз соперники встречались в Лиге наций 2018/19. Украинцы выиграли дома 1:0, а в Трнаве были разгромлены 4:1. Правда, тот матч не имел турнирного значения, так как "сине-желтые" досрочно выиграли группу.

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