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Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
3,0 т.
Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 21 июня, проводит второй матч группового этапа финальной части чемпионата Европы 2024 года. Подопечные Сергея Реброва в квартете В встречаются с командой Словакии, которая в первом туре обыграла Бельгию.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Аналитики отдают предпочтение украинской команде. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех словацкой сборной достигают уровня 3,80.

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Обслуживать игру доверили бригаде арбитров из Англии, которую возглавляет Майкл Оливер. Помогать ему будут лайнсмены Стюарт Бэрт и Дэниэл Кук. Роль четвертого рефери исполнит Сердар Гэзюбююк из Нидерландов.

Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкер из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они в великолепном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их. Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил – не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру.

Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

Франческо Кальцона, главный тренер сборной Словакии:

– Думаю, что у Украины отличное качество и идентичность. Они играют под руководством нового тренерского штаба. Нас ожидает тяжелый соперник, но у нас тоже есть свои качества. Наша величайшая сила – скромность. Мы должны выложиться на 110 процентов, если хотим порадовать наших болельщиков. Не думаю, что трудно было подготовить игроков морально.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженик, Гараслин.

Украина – Словакия: все подробности матча Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В официальных матчах команды играли четыре раза и преимущество на стороне словацкой команды, которая одержала две победы при одном поражении. В последний раз соперники встречались в Лиге наций 2018/19. Украинцы выиграли дома 1:0, а в Трнаве были разгромлены 4:1. Правда, тот матч не имел турнирного значения, так как "сине-желтые" досрочно выиграли группу.

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