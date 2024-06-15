Украина – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в понедельник, 17 июня, начинает свой путь на чемпионате Европы 2024 года, который стартовал в Германии. Команда Сергея Реброва в первом для себя поединке сразится с Румынией в группе Е, где также выступают бельгийцы и словаки.

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Встречу принимает стадион "Альянц Арена" в Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – РУМЫНИЯ

Евро-2024. 1-й тур

Группа Е

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция), арбитр VAR: Эспен Эскос (Норвегия)

Украина – Румыния – 0:0

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2 ДНЯ ДО МАТЧА. Ожидается, что основной левый защитник украинцев Виталий Миколенко пропустит игру из-за травмы, которую он получил в матче с Молдовой.

2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем болельщиков сборной Украины. Наша команда уже совсем скоро откроет для себя Евро-2024. "Сине-желтые" играют с Румынией.

Интересно, что для соперников это будет первая в истории официальная встреча друг с другом. До этого они пересекались лишь в товарищеских матчах, добыв по три победы (с учетом овертаймов и серий пенальти). В последний раз Румыния и Украина играли в 2016 году, когда наши выиграли в голевой перестрелке 4:3.

Фаворитом считается наша сборная. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех румынской команды достигают уровня 3,90.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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