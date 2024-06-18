'Украина – позорище', Мудрика – под Часов Яр, а Румынию в базу 'Миротворец': в РФ отреагировали на разгром команды Реброва на Евро-2024

Российские болельщики просто не могут нарадоваться поражению сборной Украины от Румынии (0:3) на старте группового этапа Евро-2024. Не имея на чемпионате своей сборной и будучи полностью отрезанными от мирового и континентального футбола, фанатам за поребриком только и остается, что брызгать ядом и насмехаться над командами, которые смогли пробиться в финальную часть.

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OBOZ.UA собрал комментарии болельщиков РФ на сайте одного из популярных спортивных ресурсов.

Естественно, что спортивной составляющей в комментариях россиян было крайне мало. И особою оригинальностью они не отличались: вспоминали базу "Миротворец", вспоминали НАТО, ВСУ и ТЦК, отправляя украинских футболистов на фронт, и расписывались за весь мир.

"Румыны своей игрой заслужили как минимум добавление на Миротворец. Украина, конечно, позорище", "По данным всу все мячи, летевшие в ворота, были отбиты!", "Это просто праздник какой-то! Весь мир в восхищении!", "Ждем санкции против Румынии", "ТЦК срочно вылетели в Германию?", – не могли остановиться в РФ.

И крайне редко во всем этом потоке агрессивного сознания возникали попытки проанализировать матч: "Вопросы к Реброву. С таким составом, игры вообще никакой. У румын при всей простоте своего "бей беги" футбола каждый знает, что делать. Все отработано до автоматизма. Играют агрессивно, исключительно на контратаках. Претенденты на главное открытие турнира. Бельгия с ними помучается..."

"Мда. Смотрел почти все матчи "Жироны" в сезоне, такого слабого матча у Довбика и Цыганкова за весь сезон не вспомню. Фактически Украина начала вдевятером, полностью бесполезны были. Ну и Лунин привез два гола, в следующих матчах должен играть Трубин", – отметил один из болельщиков.

Само собой в РФ быстренько ухватились за фейк, во время матча в Мюнхене на трибунах вывесили флаг "ДНР", а румынские болельщики почему-то скандировали "Путин".

"Игроки сборной Украины морально не выдержали итогов саммита в Швейцарии, вот и итог. Флаг ДНР на трибунах порадовал", "Скандирование румынскими болелами "Путин, Путин" и вывешенный флаг ДНР добавил ярких красок этому матчу", – истерили россияне.

И как ни странно, в РФ все еще никак не могут смириться с тем, что "Шахтер" продал Михаила Мудрика в "Челси" аж за 100 миллионов евро, поэтому прошлись и по нему.

"Теперь 100-миллионный Пудрик будет от Ланцетов убегать, под Часов Яром", "Интересно, а за сбитие этого 100-миллионного беспилотника так же заплатят?", – пытались острить представители страны-агрессора.

Понятное дело, что все в РФ с детства болели за Румынию, но продолжают называть местных жителей цыганами и обвинять в воровстве: "Молодцы, цыгане, научили уму-разуму этих выскочек!", "Цыгане в своем репертуаре: украли.... 3 очка".

Ну фаны страны-агрессора очень рассчитывают, что это не последний крупный проигрыш Украины: "В целом даже неплохо что Украина вышла. Есть шанс вляпаться в историю с разницей 0:12 в группе где-то". Хотя что еще им делать, когда свои сборные в бане из-за кровавой агрессии против соседнего государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что названы худший и лучший игроки в составе сборной Украины в матче с Румынией на евро-2024.

Также мы рассказывали, сколько стоит Украина и какой рекорд Евро принадлежит нашему форварду.

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