Украина на Евро-2022 по футзалу и трансферы 'Динамо': обзор спортивных СМИ

Менее трех недель остается до возобновления матчей чемпионата страны, у многих участников которого в разгаре второй подготовительный сбор. Наибольшее количество спаррингов провело "Динамо", остающееся "хэдлайнером" украинского межсезонья.

Опробовать турецкие поля уже успели 15 из 16 клубов УПЛ. Последними (11 февраля) в теплые края отправятся футболисты "Десны", столь поздний выезд которых очевидно обусловлен финансовыми сложностями.

МИСТЕР И АССИСТЕНТЫ

Чемпионы страны, до начала турецкой командировки успевшие плодотворно поработать в Испании, пока не знают поражений и шлют позитивные импульсы своим поклонникам. Те же в свою очередь имеют возможность следить "вживую" за выступлениями команды благодаря трансляциям на клубных ТВ и YouTube-канале. К слову, на минувшей неделе киевляне провели три спарринга, и во время каждого из них интернет-аудитория с солидным запасом преодолевала отметку в 200 тысяч просмотров.

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Об огромной популярности столичного клуба отчасти говорит и тот факт, что масс-медиа проявляют недюжинный интерес даже к ассистентам главного тренера "Динамо". В частности, в четверг развернутое интервью YouTube-каналу Sportarena дал Эмил Карас – молдавский специалист, ранее никогда не работавший в Украине и предпочитающий держаться в тени Мирчи Луческу.

В часовой беседе с журналисткой Мариной Машкиной Карас подчеркнул, что по-настоящему ценит то, чем он сейчас занимается:

"Я получаю большое удовольствие от того, что работаю с этим тренером, от того, что я учусь у него. Я работаю в "Динамо" на прекрасной базе, в прекрасном клубе и с прекрасными футболистами" (Dynamomania.com, 03.02.22).

54-летний тренер акцентирует внимание на важности роли, которую сегодня играет в "Динамо" Луческу, и искренне изумляется негативному отношению к Мистеру небольшой группы агрессивно настроенных людей, "называющих себя болельщиками".

"Как можно заменить Луческу? Это нереально… Считаю, что он заслуживает уважения всех болельщиков, независимо от того, какой клуб те поддерживают. Таких тренеров или вообще не осталось, или он один из тех, кто все еще продолжает работать с молодыми игроками, учить их добиваться успеха и расти" (sportarena.com, 03.02.22).

Всецело на стороне Луческу и другой его ассистент – Олег Гусев. И не имеет значения, что экс-хавбек "Динамо" неоднократно противостоял румыну еще в те времена, когда тот возглавлял "Шахтер":

"Дерби ушло на второй план. Он стал моим начальником. С первого дня, когда он пришел, сказал: "Забыли все, что было. Мы строим новую команду, надо всем сконцентрироваться на результатах здесь и сейчас". Как показал первый год, у нас это получилось. Спасибо ему, что он принял такое сложное решение и команда, я считаю, вышла на новый уровень. Это человек, который действительно хочет помочь клубу. Вижу, как он работает. Он живет на базе, работает, можно сказать, сутками для "Динамо" ("Футбольный формат", 29.01.22).

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

В нынешнем году чемпионы провели уже семь контрольных встреч, еще две – против черногорского "Рудара" и тбилисских одноклубников – запланированы на 7 и 8 февраля соответственно. Устраивать матчи каждые три дня – это в стиле Мирчи Луческу, предпочитающего именно такой, насыщенный игровой график.

"Мистер хочет, чтобы на сборах было много игр, и тогда у каждого футболиста будет шанс проявить себя" (fcdynamo.com, 31.01.22), – поясняет еще один член динамовского штаба Огнен Вукоевич.

В прошлый понедельник, 31 января, "Динамо" прилетело в Турцию, что не помешало команде в тот же день разгромить "Лудогорец" – действующего чемпиона Болгарии и лидера тамошнего чемпионата, осенью игравшего в Лиге Европы.

"Бело-синие" выглядели уверенно и взяли верх абсолютно по делу.

"4:1 – результат хороший, и наполнением плеваться пока не стоит. "Динамо" на сей раз разделило основу напополам, одна ее часть играла в первом тайме, другая во втором – отсюда много несогласованности в простом" (1927.kiev.ua, 31.01.22) – коротко резюмировал как всегда прагматично настроенный блогер Михаил Смоловой.

По ходу встречи киевляне не столкнулись с серьезными проблемами. Дважды поразив чужие ворота до перерыва, вскоре после него они довели дело до разгрома.

В дебюте с поля был удален полузащитник болгарской команды Шоу, на чью позицию со скамейки запасных тут же вышел его одноклубник Сантана – команды накануне договорились в любой ситуации оставлять составы равными. Интересно, что добрая половина отечественных изданий, опубликовавших отчеты о матче, факт состоявшейся замены проигнорировала, чем не только ввела в заблуждение читателей, но и в какой-то мере обесценила выигрыш украинского клуба. Ведь получилось, что основной причиной успеха киевлян стало большинство, якобы полученное подопечными Луческу уже на исходе 15-й минуты. Как говорится, дьявол кроется в деталях…

По иному сценарию складывался спарринг динамовцев с "Чукаричками". Сербы еще в первом тайме провели две результативные комбинации, воспользовавшись ошибками киевской обороны, тогда как "Динамо" лишь в концовке начало воплощать в голы свое ощутимое территориальное преимущество. За каких-то 15 минут "бело-синие" перевернули игру и в итоге завершили ее волевой победой – 3:2.

Решающий удар нанес бразилец Витиньо, вот уже третий раз кряду не покидавший поле без забитого мяча.

"Есть все основания полагать, что позиция основного левого вингера прочно уходит к Витиньо. Луческу при покупке бразильца предупреждал президента клуба о полугодичном сроке его адаптации к местным игровым реалиям. И видел в нем потенциал, видел "своего типа игрока". Весной наступает момент истины в этом вопросе. Именно Витиньо здесь и сейчас выигрывает конкуренцию у Вербича и де Пены, прогресс в качестве его игры на сборах очевиден" (05.02.22), – делится наблюдениями телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Обратил на себя внимание и молодой хавбек Владимир Бражко.

"Понравился в центре поля Бражко, который распасовывал в стиле Жоржинью. С его перевода на правый фланг началась острейшая атака киевлян в первом тайме, которую завершил неточным ударом Гармаш" (football24.ua, 02.02.22).

Тем временем Смоловой сфокусировал внимание читателей на новой игровой тенденции, просматривающейся в действиях "Динамо", для которого теперь залогом успеха становится позиционная атака.

Блогер констатирует, что "Динамо" отказалось от привычного объема неподготовленных ударов. После сезона 2019/20, когда команда наносила 16.62 удара за матч, в чемпионском наблюдалось только 13.31 удара (-3.31). "Динамо" стало готовить удары щепетильнее. Средний стал наноситься на 1 метр ближе, чем годом ранее (с 17.67 м до 16.7 м).

"Успех принесла позиционная атака, а не "быстрые фланги", которые еще Хацкевич строить начинал. По ходу первого сезона Луческу в "Динамо" в 26 матчах УПЛ мы создали в позиционных атаках через центр всего на 0.05 xG меньше (коэффициент ожидаемого гола – Прим. В.Ж.), чем при предшественниках в 32-х! Надеюсь теперь будет меньше возмущений на тему наших попыток атаковать "автобусы" именно через центр: как ни странно, но в условиях плотной обороны это работает в УПЛ! Качество обороняющихся позволяет это" (dynamomania.com, 03.02.22).

После двух побед в Турции "Динамо" в четверг расписало ничью с болгарским "Левски". На гол Виталия Буяльского в первом тайме оппоненты ответили своим ближе к концу игры. 1:1 – вполне нормальный, рабочий результат для зимних сборов. В этой связи было удивительно встретить несколько размашистых заголовков, как то: "Динамо" не удержало победу в спарринге с болгарским середняком" (fanday.net, 02.02.2022), "Тревожная тенденция команды Луческу" (segodnya.ua, 02.02.2022), "Динамо" не змогло обіграти середняка болгарського чемпіонату" (unian.ua, 02.02.2022).

Формально все верно. По сути же мы имеем дело с банальной подменой понятий. Умышленное передергивание фактов создает ложный фон вокруг команды, который уж точно не идет ей на пользу…

Наверняка не все болельщики обратили внимание на то, что "бело-синие" проводили третий матч за пять дней и естественно уступали болгарским футболистам в физике. "Левски" вообще близок к своей оптимальной форме, ведь официальная программа в 2022 году открывается для него на неделю раньше, чем для Киева. При этом динамовские тренеры не готовятся к конкретным оппонентам и продолжают тасовать состав – соответственно результат для них сейчас является делом десятым. Главное же – дать игрокам возможность набрать необходимые кондиции, отработать и закрепить на практике знания, полученные на тренировках и, конечно, избежать травм.

ПРИШЛИ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЕРЫ

Отдельная тема – молодежь, которая плотно задействована в тренировках и спаррингах первой команды. Помимо упомянутого Бражко, подготовку со старшими товарищами проходят центрбек Антон Боль, левый защитник Константин Вивчаренко, центральный полузащитник Александр Яцык, форвард Владислав Ванат. Всем им – по 19-20 лет.

"Очень рад, что молодые футболисты проявляют себя, показывают свои лучшие качества. Уверен, что эти ребята – будущее "Динамо". Конечно, нужно еще много работать, но мне нравится, как они выглядят на сборах" (fcdynamo.com, 31.01.22), – говорит Вукоевич.

Работа с молодежью всегда была одним из коньков "бело-синих", и любопытный факт, "всплывший" на минувшей неделе, служит лишним тому подтверждением. Оказывается, лишь пяти клубам удалось воспитать сразу двух обладателей Золотого мяча, и "Динамо", в чьей школе мужали Олег Блохин и Андрей Шевченко, – в их числе. Почетную компанию киевлянам составили "Аякс" (Кройфф, ван Бастен), "Спортинг" (Фигу, Роналду), "Манчестер Юнайтед" (Чарльтон, Бест) и "Ривер Плейт" (Ди Стефано, Сивори).

Один из блогеров сайта "Динамо Киев от Шурика", проведший данное исследование, руководствовался правилом УЕФА: воспитанниками клуба считал тех, кто пребывал в нем на протяжении трех сезонов с 15 лет по 21 год (04.02.22).

Динамовцы не сворачивают с проторенного пути, и их перспективная поросль дает журналистам повод для довольно смелых предположений. Так, обозреватель Влад Белый считает, что пара 19-летних центрбеков Забарный – Боль может закрыть этот ответственный участок на долгие годы.

Автор признает, что Антон, пока не сыгравший и минуты за первую команду на официальном уровне, – еще не сформировавшийся исполнитель, и что ему еще работать и работать. Однако парень, дескать, уже сейчас объединяет в себе целый букет ключевых качеств для выступления на позиции центрального защитника – фактурность, скорость, хорошую оценку траектории высоких мячей и общее чтение игры. Кроме того, он обладает задатками лидера.

"Просмотрев все спарринги киевлян этой зимой, замечу, что Боль, как мне кажется, в плане работы с мячом ничем не уступает Забарному и вполне комфортно чувствует себя в роли левого центрального защитника, хотя является правшой. Начинает атаки Боль явно не хуже Сироты (оставшегося единственным левшой среди центрбеков киевлян) и точно лучше Шабанова (думаю, именно прогресс Боля вместе с восстановлением Попова решили вопрос его трансфера в Венгрию)" (footclub.com.ua, 04.02.02).

Так что, резюмирует Белый, стать основной парой центральных защитников для Забарного с Болем вполне реально. Если не в текущем сезоне, то в следующем.

"Потенциал у этой связи действительно высокий, в том числе благодаря тому, что ребята могут дополнять друг друга" (footclub.com.ua, 04.02.02).

Безусловно, Боля в среду будет очень не хватать динамовской команде 19-летних, которая уже перебралась в Испанию для участия в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА против "Депортиво". Как не будет хватать Владимира Бражко и Назара Волошина. Все трое – дисквалифицированы. Кроме того, травмирован основной вратарь Руслан Нещерет, которому сломали нос в одном из спаррингов еще на первом сборе.

Но несмотря на кадровые потери, наставник "Динамо" U19 Игорь Костюк духом не падает, стараясь передать оптимизм и решимость своим подопечным:

"Для меня важно, чтобы другие ребята из нашей команды проявили себя. Для них это будет проверка – смогут ли они на таком уровне выполнить наши требования, выдержать давление, справиться с грузом ответственности за результат и пройти испытание серьезным соперником. Тактически команда будет готова к игре. Иной вопрос – сумеем ли мы воплотить задуманное на поле" (fcdynamo.com, 05.02.22).

Стоит напомнить, что именно команда Костюка осталась единственным представителем Украины в текущей еврокубковой обойме. Дуэль с "Депортиво" состоит из одного матча. Победитель проходит в 1/8 финала, проигравший выбывает из борьбы.

"САМПДОРИЯ" – ШАНС НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ

Перед закрытием трансферного окна в Европе сразу несколько заметных фигур из обоймы УПЛ перешли на легионерские хлеба. Уже упоминавшийся динамовский защитник Артем Шабанов подписал полноценный контракт с венгерским "Фехерваром", укрепив тамошнюю и без того солидную украинскую колонию. Принадлежащие "Шахтеру" опорный хавбек Данила Игнатенко и форвард сборной Украины Данила Сикан на правах аренды перешли во французский "Бордо" и немецкую "Ганзу" соответственно.

Но наибольший резонанс вызвал отъезд еще одного динамовца – Владислава Супряги – в итальянскую "Сампдорию". Сага, растянувшаяся на добрых полтора сезона, в течение которого интерес к молодому нападающему выказывал то один, то другой клуб, наконец-то завершилась.

В прессе множились разные данные о финансовой составляющей и сроках арендного соглашения Супряги, пока все точки над "i" не расставил агент футболиста Александр Яковенко.

"Полгода аренды, опция продления на год, опция выкупа. По договору частично обе команды покрывают зарплату. "Базель" практически месяц вел переговоры по Владу, но "Сампдория" перебила все предложения швейцарцев. Тренер генуэзцев Джампаоло звонил и Андрею Шевченко, и Луиджи Ночентини, который с Владом работал в "Днепре", и Мирче Луческу. Со всеми он советовался, и абсолютно все в клубе были заинтересованы в приходе Влада. Это аренда за большие деньги, и если все будет хорошо, Супряга проведет там полтора сезона. Возможно, это будет самая большая аренда в истории украинского футбола. Я не помню, чтобы кого-то арендовали за 2 миллиона из нашего чемпионата" (BurBazz, 05.02.22).

Все издания, посвятившие материалы этому переходу, сходятся во мнении, что футболист сам виноват в том, что не смог проявить себя в "Динамо". Луческу давал не один шанс Владу и в прошлом сезоне, и в нынешнем, однако парень умудрился проиграть конкуренцию в передней линии даже номинальному полузащитнику Денису Гармашу. Красноречивый факт: свой последний мяч за "Динамо" нападающий провел еще в сентябре 2020 года.

"Такой шанс, который Супряге предоставлял Луческу, по моему мнению, из молодых не получал никто" (sector.depo.ua, 31.01.22), – говорит Игорь Суркис. Перед вылетом в Италию Влад зашел к тренеру и от души поблагодарил его за доверие – это лишь подтверждает слова динамовского президента.

Разбирая сложившуюся ситуацию, обозреватель Валерий Василенко полагает, что, возможно, "бело-синим" не подошел стиль, в котором привык действовать Супряга.

"Луческу нужен был форвард штрафной площади, умеющий зацепиться за мяч, пободаться с соперниками, забить в одно касание. Супряга же – классический "спринтер", умеющий играть при обилии свободного пространства, когда можно просто убежать от оппонентов. Такого формата игрок очень важен в командах, исповедующих защитный стиль, игру вторым номером. Поэтому парень и был очень кстати и в "Днепре", и в молодежной сборной Украины. Поэтому же, кстати, его, начиная с 2018-го, очень хотели ангажировать итальянские клубы средней руки. Был предметный интерес со стороны СПАЛа, "Болоньи" и "Дженоа" (sport.ua, 31.01.22).

Руководитель итальянского департамента международного Футбольного агентства Ultimate Sports Алекс Великих со своей стороны считает, что украинцу вполне по силам показать себя в Генуе.

"В "Сампдорию" пришел новый тренер. Он любит строить команды и не давит на игроков. Соответственно Супряга попадет в психологическую удобную атмосферу, потому что это игрок, который не желал бы, чтобы на него давили, и он должен воспрянуть. Думаю, Влад может остаться в Серии А, если даже "Сампдория" понизится в классе. Он может быть интересен "Торино" и другим клубам, которые смогут приобрести форварда уже адаптированного к Серии А" (dynamo.kiev.ua, 01.02.22).

Помимо Супряги, киевское "Динамо" отправило в аренду и венесуэльского форварда Рамиреса, зимой надолго застрявшего в расположении своей сборной. Теперь парню предстоит доказывать свою профпригодность в испанском Хихоне.

Столь рискованный, на первый взгляд, шаг руководства столичного клуба можно легко объяснить. По мнению осведомленного журналиста Игоря Цыганыка, все дело в возвращении в строй Артема Беседина. Последний, напомним, получил страшную травму в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 против шведов и оставался вне игры около семи месяцев. Однако на втором сборе киевлян Артем наконец появился на поле и уже дважды успел выйти на замену.

"Луческу спокойно отдал двух нападающих. Никто без его ведома не ушел бы из "Динамо". Главная история в том, что Луческу реально очень рассчитывает на Беседина. Он ему очень нравится. Он ему подходит по стилю игры, как форвард. Тренер восхищен его рвением на футбольном поле, бойцовскими качествами. Кроме Беседина, в "Динамо" остаются три форварда – Кулач, Ванат и Шкурин. На них Луческу тоже рассчитывает" (fanday.net, 01.02.22), – делится инсайдерской информацией Цыганык.

Дебют Супряги в футболке "Сампдории" удачным не назовешь. В воскресенье, 6 февраля, в матче против "Сассуоло" украинец вышел на поле на 36-й минуте, а уже на 59-й был заменен. Тренер Джампаоло назвал этот ход тактическим и воспитательным. Попросил не придавать случившемуся большого значения и заверил, что у Влада в Генуе все впереди. Надеемся на это и мы.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

УЕФА подсчитал убытки от воздействия ковида. Европейский футбольный союз выпустил 13-й сравнительный отчет о европейском клубном футболе, в котором среди прочего анализируется влияние на клубы высших дивизионов второго года в условиях пандемии COVID-19.

Один из главных выводов отчета касается недополученной прибыли в 4,4 миллиарда евро, большую часть которой составили потери на абонементах и входных билетах на стадионы. Сокращение прибыли от продажи билетов заметно повлияло на общую финансовую ситуацию. Отчет показывает, что суммарные потери от пандемии за два последних финансовых года составят около семи миллиардов евро. Украины, для клубов которой продажа билетов никогда не была основной статьей дохода, это, понятно, касается в меньшей степени.

В отчете говорится, что в 2021 году снова были высокими доходы от телевизионных контрактов. При этом в новом еврокубковом цикле (2021/22-2023/24) рост доходов от продажи прав на вещание продолжится. Данный аспект отчасти перекликается с процессами, связанными с организацией в нашей стране единого телепула – вдохновители проекта также обещают возрастание прибыли для клубов. По имеющейся у СМИ информации тендер планируют провести в феврале, а права на показ матчей продать за 12 млн долларов.

Однако на этом пока конкретика заканчивается. Условия тендера, которые могли бы убедить войти в телепул всех участников Премьер-лиги, до сих пор не озвучены.

Шевченко не примет сборную Польши. В минувший понедельник, 31 января, президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша, как и обещал, назвал имя нового наставника национальной сборной. Им стал Чеслав Михневич, до осени возглавлявший варшавскую "Легию". Назначения на вакантную должность Андрея Шевченко, о котором что в Украине, что в Польше писали едва ли не как о свершившемся факте, не состоялось.

По мнению большинства источников, всему виной – до сих пор не разорванный контракт Шевы с "Дженоа". Клуб, отстранивший украинца от работы с командой, продолжает выплачивать ему зарплату – в противном случае он должен будет раскошелиться на очень солидную неустойку. Договориться о полном разрыве отношений с генуэзцами не получилось, что и не дало возможности Шевченко принять предложение Кулеши.

Впрочем, бытует мнение, что польская сторона включила в список кандидатов нашего соотечественника только для того, чтобы сделать более сговорчивыми других претендентов. В любом случае, варшавский вариант – уже перевернутая страница для украинского специалиста.

Футзальный ЕВРО. Место в топ-четверке и чувство недосказанности. Несмотря на проигрыш Португалии (0:1) в последнем туре группового турнира, сборная Украины все же пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футзалу, где сумела одолеть сильную команду Казахстана (5:3) и впервые за 17 лет прорваться в полуфинал.

Игра с возглавлявшими европейский рейтинг россиянами естественно вызвала в нашей стране небывалый ажиотаж. Подопечные Александра Косенко сумели застать фаворита врасплох неожиданным тактическим ходом, вполне могли перевести матч с экстра-тайм и побороться за финальную путевку. Однако при счете 2:3, за минуту с небольшим до конца, капитан "сине-желтых" Петр Шотурма не реализовал пенальти, после чего наша команда упустила еще один верный шанс восстановить равновесие.

Дуэль за третье место с испанцами прошла куда менее напряженно: соперники уверенно взяли верх – 4:1. Но даже оставшись без медалей, украинская сборная вправе занести этот турнир себе в актив.

"Украина вошла в четверку лучших команд Европы – это незаурядное достижение и бесценный опыт. Но я хочу, чтобы наши игроки поверили, что с топ-сборными можно не просто играть, но и побеждать. Конечно, это тяжело, ведь уровень конкурентов очень высок. Впрочем, нет ничего невозможного. Ребята должны понять, за счет чего мы можем брать верх. Не просто за счет контратак, а за счет игры, которую мы в состоянии навязать. Надо пытаться это делать – даже в матчах с более сильными соперниками" (football.ua, 06.02.22), – прокомментировал выступление своей команды Косенко.