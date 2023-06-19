Украина – Хорватия: где смотреть матч футбольного Евро-2023 U-21

Молодежная сборная Украины по футболу в среду, 21 июня, проведет стартовый матч финальной части чемпионата Европы 2023 года, который принимают в Грузии и Румынии. Команда тренера Руслана Ротаня попала в группу В и начнет свой путь на турнире поединком против Хорватии.

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Встречу примет стадион "Жулешти" в Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Хорватия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние наши болельщики смогут в прямом эфире на региональных каналах "Суспильного". Они доступны на видеосервисе Megogo и платформе Volia TV.

Кроме украинцев и хорватов в квартете В выступают сборные Испании и Румынии. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Призеры турнира (кроме Англии и Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Напомним, на дебютном для себя чемпионате Европы-2006 украинцы дошли до финала, где проиграли Нидерландам. А на турнире 2011 года "сине-желтые" заняли последнее место в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Ротань назвал состав сборной Украины на молодежный чемпионат Европы-2023, в который вошел легионер лондонского "Челси" Михаил Мудрик.

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