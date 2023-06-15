Мудрик в составе: Украина назвала заявку на молодежный Евро-2023 по футболу
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой команды на чемпионат Европы 2023 года, который с 21 июня по 8 июля пройдет в Грузии и Румынии. Наставник "сине-желтых" решил отказаться от услуг защитника английского "Борнмута" Ильи Забарного, однако включил в состав представителя лондонского "Челси" Михаила Мудрика.
Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). В заявку вошли 23 игрока, а наибольшее представительство имеет донецкий "Шахтер" – шесть футболистов.
ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЕВРО-2023
Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).
Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба – "Динамо" Киев), Максим Таловеров (ЛАСК Австрия), Алексей Сыч ("Кортрейк" Бельгия) Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Арсений Батагов ("Заря" Луганск).
Полузащитники: Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера" Латвия), Алексей Кащук ("Сабах" Азербайджан), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Англия).
Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
По итогам жеребьевки подопечные Ротаня попали в квартет, где их соперниками станут Хорватия, Румыния и Испания. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Призеры турнира (кроме Англии и Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины на турнире.
21.06.2023
19:00. Украина – Хорватия (Бухарест)
21.45. Румыния – Испания (Бухарест)
24.06.2023
19:00. Румыния – Украина (Бухарест)
21.45. Испания – Хорватия (Бухарест)
27.06.2023
21.45. Хорватия – Румыния (Бухарест)
21.45. Испания – Украина (Бухарест)
Напомним, на дебютном для себя чемпионате Европы-2006 украинцы дошли до финала, где проиграли Нидерландам. А на турнире 2011 года "сине-желтые" заняли последнее место в группе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!