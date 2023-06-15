Мудрик в составе: Украина назвала заявку на молодежный Евро-2023 по футболу

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань определился с заявкой команды на чемпионат Европы 2023 года, который с 21 июня по 8 июля пройдет в Грузии и Румынии. Наставник "сине-желтых" решил отказаться от услуг защитника английского "Борнмута" Ильи Забарного, однако включил в состав представителя лондонского "Челси" Михаила Мудрика.

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Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). В заявку вошли 23 игрока, а наибольшее представительство имеет донецкий "Шахтер" – шесть футболистов.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЕВРО-2023

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба – "Динамо" Киев), Максим Таловеров (ЛАСК Австрия), Алексей Сыч ("Кортрейк" Бельгия) Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Арсений Батагов ("Заря" Луганск).

Полузащитники: Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера" Латвия), Алексей Кащук ("Сабах" Азербайджан), Николай Михайленко ("Александрия"), Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Англия).

Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

По итогам жеребьевки подопечные Ротаня попали в квартет, где их соперниками станут Хорватия, Румыния и Испания. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Призеры турнира (кроме Англии и Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины на турнире.

21.06.2023

19:00. Украина – Хорватия (Бухарест)

21.45. Румыния – Испания (Бухарест)

24.06.2023

19:00. Румыния – Украина (Бухарест)

21.45. Испания – Хорватия (Бухарест)

27.06.2023

21.45. Хорватия – Румыния (Бухарест)

21.45. Испания – Украина (Бухарест)

Напомним, на дебютном для себя чемпионате Европы-2006 украинцы дошли до финала, где проиграли Нидерландам. А на турнире 2011 года "сине-желтые" заняли последнее место в группе.

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