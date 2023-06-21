Украина – Хорватия: онлайн-трансляция футбольного Евро-2023 U-21

Молодежная сборная Украины по футболу в среду, 21 июня, стартует на чемпионате Европы 2023 года, которые принимают Грузия и Румыния. Подопечные тренера Руслана Ротаня начинают для себя групповой этап турнира поединком против команды Хорватии.

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Встречу принимает стадион стадион "Джулешти" в Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Хорватия. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2023 U-21

Группа В. 1-й тур

стадион "Джулешти", Бухарест

Главный арбитр: Мохаммед аль-Хаким (Швеция)

Украина – Хорватия – 0:0

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Украинцы в третий раз в своей истории принимают участие в молодежном чемпионате Европы. На дебютном для себя первенстве 2006 года "сине-желтые" дошли до финала, где проиграли Нидерландам. А на через пять лет наша команда заняла последнее место в группе.

На нынешнем первенстве кроме Хорватии в квартете с Украиной также играют Румыния и Испания. которая выиграла "бронзу" чемпионата-2021. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Призеры турнира (кроме Англии и Франции) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

"Молодежки" Украины и Хорватии пять раз встречались друг с другом. У наших одна победу, у соперников – две.

Накануне в расположение команды Реброва прибыли игроки национальной сборной Украины Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Владислав Ванат и Михаил Мудрик. Участие двух последних в игре в Бухаресте под вопросом.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЕВРО-2023

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба – "Динамо" Киев), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч ("Кортрейк" Бельгия), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Арсений Батагов ("Заря" Луганск).

Полузащитники: Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах" Азербайджан), Владимир Салюк ("Черноморец") Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Англия).

Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда молодежной сборной Украины по футболу Илья Забарный объяснил, почему отказался выступать на чемпионате Европы 2023 года.

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