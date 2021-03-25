Украина – Финляндия: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

28 марта сборная Украина, официальным партнером которой является компания Parimatch, проведет второй матч отбора ЧМ-2022. В этот раз мы сыграем дома и нашим соперником будет команда Финляндии.

С финнами мы ранее встречали в квалификации к прошлом чемпионату мира и оба раза выиграли, пусть и не без труда (1:0 дома и 2:1 в гостях). Эта команда никогда не участвовала в мундиале или Евро. Лишь в этом году она дебютирует на чемпионате Европы. Сейчас аналитики Parimatch дают нам 69% на победу, 11% на успех у финнов и 20% на ничью.

Накануне Финляндия сыграла дома вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2). Наш ближайший соперник первым пропустил, тут же сравнял счет, затем вышел вперед, но победный результат не удержал. Напомним также, что в ноябре прошлого года финны в спарринге обыграли на выезде французов 2:0.

Для нас этот матч будет неплохой возможностью подняться на первое место в группе. Пока что у всех команд по одному очку, кроме Казахстана, который еще не играл и готовится принять дома Францию. Чемпионам мира нужно преодолеть почти 5 тысяч километров, так что им придется непросто.

У нас времени на восстановление гораздо больше. Это уже отметил и новоиспеченный капитан сборной Украины Александр Зинченко. Также он отметил важность победы над финнами: "Если не обыграем их, то эта ничья с Францией не будет иметь никакого значения".