Україна – Фінляндія: прогноз на матч відбору ЧС-2022

28 березня збірна України, офіційним партнером якої є компанія Parimatch, проведе другий матч відбору ЧС-2022. Цього разу ми зіграємо вдома і нашим суперником буде команда Фінляндії.

З фінами ми раніше зустрічали в кваліфікації до минулого чемпіонату світу і обидва рази виграли, нехай і не без зусиль (1:0 вдома і 2:1 в гостях). Ця команда ніколи не брала участь в мундіалі або Євро. Лише в цьому році вона дебютує на чемпіонаті Європи. Зараз аналітики Parimatch дають нам 69% на перемогу, 11% на успіх у фінів і 20% на нічию.

Напередодні Фінляндія зіграла вдома внічию з Боснією і Герцеговиною (2:2). Наш найближчий суперник першим пропустив, тут же зрівняв рахунок, потім вийшов вперед, але переможний результат не втримав. Нагадаємо також, що в листопаді минулого року фіни в спарингу обіграли на виїзді французів 2:0.

Для нас цей матч буде непоганою можливістю піднятися на перше місце в групі. Поки що у всіх команд по одному очку, крім Казахстану, який ще не грав і готується прийняти вдома Францію. Чемпіонам світу треба подолати майже 5 тисяч кілометрів, так що їм доведеться непросто.

У нас часу на відновлення набагато більше. Це вже зазначив і новоспечений капітан збірної України Олександр Зінченко. Також він наголосив на важливості перемоги над фінами: "Якщо не обіграємо їх, то ця нічия з Францією не матиме ніякого значення".