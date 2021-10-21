Есть первая победа! Украина прервала ужасную серию в футбольных еврокубках

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Есть первая победа! Украина прервала ужасную серию в футбольных еврокубках

Луганская "Заря" добыла первую победу для Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Команда Виктора Скрипника добыла три очка в Софии в поединке над местным ЦСКА в Лиге конференций УЕФА и стала первым представителем нашей страны, которая одолела соперника на групповом этапе главных турниров Европы.

Игра выдалась очень непростой для гостей. Поединок проходил в обоюдоострых атаках, но ударов было больше со стороны болгарской команды. Однако украинцам удалось отбиться от наскоков соперников.

Сайядманеш добыл победу для "Зари".
"Заря" добыла первую победу.
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"Заря" продолжала гнуть свою линию и на 65-й минуте луганчане открыли счет. Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш удачно сыграл в атаке и вывел свою команду вперед.

Украина впервые выиграла в нынешнем сезоне.

Таким образом, украинские футбольные команды добыли первую за девять матчей победу в основной сетке европейских клубных турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло "Барселоне" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

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