Едва не проиграли из-за страха: обзор решающего матча Украины в Лиге наций

В последнем туре Лиги наций сборная Украины смогла обыграть Албанию 2:0 и сохранила прописку в Дивизионе В с потенциальным повышением в элиту. За счет скорых голов мы дожали соперника и сохранили ворота нетронутыми. Но не только меткие голеадоры стали залогом победы – это, наконец, микс нескольких факторов, которые сработали, когда было нужно. Рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовые составы

Албания: Стракоша, Балью, Исмайли, Аети, Митай, Аслани, Рамадани, Лачи, Асани, Даку, Мучи

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Зинченко, Судаков, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук

Первый тайм. Украина как она должна быть

Украина начала с прессинга, с высокими позициями латералов. Конопля и Миколенко поднимались для создания количественного преимущества и развития атак флангами. Обновив половину состава, Ребров сразу попытался навязать агрессивную игру – и это получилось. Албанцы пассивно сидели на своей половине, что позволило Зинченко найти отскок и с лета пробить точно в угол ворот Стракоши. А уже через несколько минут Яремчук прекрасно воспользовался плохой игрой защитника, открылся под сброс Конопли и засунул мяч в рамку. Украина сделала 0:2 за десять минут, удивив абсолютно всех.

На что мы смотрели – выдержит ли команда давление преимущества. Желто-синие часто теряют инициативность, когда забивают со старта. Однако в первые 45 минут Албания решила, что игра пойдет по-другому. В их защите было пожароопасно: центровые дважды удивили с голами и на протяжении всего тайма плохо держали оборонительные редуты. Выравнивать положение взялся Асллани – полузащитник балканцев отчаянно бросался в ноги, в прикосновение делал перевод на фланг и не сторонился самостоятельно пойти в дриблинг. Хотя уже после 25-й минуты не с кем было действовать впереди - агрессии албанцев хватило на короткий период, а дальше их поглотил шок.

Первый тайм – это о командности, умноженной на индивидуальные действия. Зинченко помогал прессинговать, часто провоцируя вратаря на ошибки при выносах. Яремчук отходил в круг, чтобы большинством помочь приступить к атаке. Калюжный бегал "бокс-ту-бокс", закрывая подступы к воротам и одновременно разгоняя атаки пасами на продвижение. Ну и, конечно, пара центрбеков: Матвиенко и Забарный зарекомендовали себя как роскошная связка в матче против Грузии и также качественно сдерживали Даку из Мучи.

Украина не показала сверхфутбол – мы играли так, как и имели против Албании. Вот только после двух голов команда снова перестала бить по воротам соперника. Сборная играла без спешки, чувствовала себя хозяевами на чужой половине. Мы выигрывали второй темп и снова начинали штурм – и безрезультативно. За ходом событий вообще не было заметно, что счет 0:2. Следовательно, у фанатов только усугублялся страх, что после перерыва мы снова будем строить автобус.

Второй тайм. Едва удержана победа

С первых минут Албания стартовала как Грузия : обновление атакующего звена придало им активность и теперь агрессивность действительно заработала. Без мяча наши соперники начали двигаться поплотнее, из-за чего прибавилось отборов перед штрафной. Украинцы не отсиживались у собственных ворот и Судаков попытался пробить голкипера, но дальше замолчат аж до конца тайма. Кураж балканского старта удалось усмирить за 10 минут. Ненадолго.

Игра украинцев в атаке, особенно во втором тайме, строилась через двух футболистов. Мудрик получал мяч, когда нужно было быстро выбежать на оперативное пространство или накрутить нескольких защитников. Зинченко должен был разобраться в эпизоде, когда албанцы садились в блок и пройти дальше позволял только точный разрезной пас. Помогал в этом Яремчук, который такой сборной подходит гораздо больше, чем Довбик. Роман возвращался за центральную линию, оттягивал на себя защитников и активнее двигался в поисках свободной зоны. После замены этой троицы Украина стала слабее в атаке и постепенно теряла контроль за игрой.

Желание команд выиграть стало одинаково ровным, и это мешало украинцам. Матвиенко и Забарный, которые в первом тайме активно выходили вплоть до чужого штрафного на предголевой пас, остались дома. Так же как и Калюжный – тот отыгрывал только чистого опорника. Мы снова сели назад, чем активизировали албанский режим бесконечного нашествия. В одном из эпизодов Трубин бросается в ноги Узуни, но сбивает нападающего, что приводит к пенальти. Байрами развел голкипера и мяч по углам – и запустил самые сложные последние минуты этой Лиги наций.

Проигранный подбор, хаос, неразбериха в элементарных действиях и фолы там, где они не нужны - за финальные минуты Украина показала все проблемное, чем была известна в течение турнира. Любой из балканцев, получив мяч, искал Асллани для его коронного удара издалека – звездного албанца не успевали накрывать. Увеличилось нехватки в действиях желто-синих, особенно на значительных расстояниях, что приводило к потере на ровном месте и восстановлению штурма наших ворот. Украина в последние 20 минут забыла, что последняя треть поля - выход Таловерова подкрепил изменение схемы на глубокую оборону. "Богдан" украино-ребровского производства в этот раз, к счастью, был запаркован в нужном месте и со всеми важными деталями.

2:1 – в абсолютно полярных таймах Украина одерживает победу над Албанией и забирает 3 очка в последнем туре Лиги наций. Подопечные Реброва снова боялись упустить удобный результат и отдали мяч, что стало критической ошибкой. Удача в сочетании с невезением соперника помогли нам сохранить минимальное преимущество. Впереди стыковые матчи за право повышения в Дивизион А. Но нужно ли оно нам?